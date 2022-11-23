Португалия: семьи тратят более 40% на жилье

Семьи, которые сегодня ищут дом для проживания в Большом Лиссабоне, сталкиваются с более дорогим рынком жилья. Цены на жилье для покупки и аренды росли быстрее, чем располагаемый доход в последние годы.

В результате большинство семей, которые вынуждены выбирать Лиссабонский столичный район (AML), не смогут найти жилье, не потратив на оплату более 40% своего дохода, и поэтому находятся в ситуации недоступности жилья.

Согласно отчету компании idealista, рынок покупки жилья подорожал в Большом Лиссабоне. Только за последние три года медианная стоимость продажи одного квадратного метра жилья в AML выросла на 38,4%, составив 1986 евро/м2.

Что касается жилья, сдаваемого в аренду, то медианная стоимость арендной платы за квадратный метр выросла на 53% за последние 4,5 года, составив 9,29 евро/м2. На обоих рынках рост цен был более интенсивным в южной части агломерации.

Это означает, что существует «разброс роста цен от от центральных муниципалитетов AML к районам, расположенным дальше от столицы, как в плане продажи, так и аренды жилья», - говорится в заключении.

Исследование «Диагностика неблагоприятных жилищных условий в столичном регионе Лиссабона» было подготовлено командой архитектурного факультета Лиссабонского университета, координируемой Аной Пиньо, Луишем Карвальо и Давидом Вейлом, по инициативе AML, при сотрудничестве с 18 муниципалитетами.

Поскольку динамика заработной платы домохозяйств не следовала за ростом цен на жилье, исследование показало, что 62% (942 000) домохозяйств, имеющих налоговую резиденцию в АМЛ, находятся в ситуации недоступности жилья.

Это означает, что если им придется обратиться к рынку, они не смогут найти подходящее жилье в своем муниципалитете проживания без необходимости тратить более 40% своего дохода на оплату жилья, либо через приобретение, либо через аренду.

Рассматривая вопрос в национальном масштабе, можно увидеть, что 1/3 домохозяйств, находящихся в ситуации жилищной недоступности жилья в стране, проживает в АМЛ.