Португалия: Семинар «240 лет дипломатических отношений между Россией и Португалией»

В Университете Минью 8 ноября пройдет семинар, посвященный 240-летию дипломатических отношений между Россией и Португалией. Мероприятие организовано совместными усилиями Школы экономики и менеджмента и Института гуманитарных наук Университета Минью.

ЮВ 2019г. Европа сталкивается со множеством острых проблем, спровоцированными кризисом беженцев, отложенными обещаниями расширения Евросоюза, украинским кризисом, трудными отношениями с южными и восточными соседями. Тупик, возникший в отношениях между двумя крупнейшими соседями - Евросоюзом и Россией - требует обдумывания и поиска путей для возобновления сотрудничества.

Празднование такого события как 240-летие дипломатических отношений между Россией и Португалией является хорошей возможностью для выражения мнений и взглядов на актуальные проблемы в контексте двух стран, находящихся на противоположных концах Европы. На семинаре будут освещены важные аспекты истории двухсторонних отношений с целью прояснения настоящего и наведения мостов в будущее.

В качестве докладчиков на семинаре выступят посол Мариу Годинью де Матуш (посол Португалии на Кубе, Мозамбике и России), профессор Фернанду Машаду (Институт гуманитарных наук) и доцент Сандра Фернандеш (отделение международных отношений и государственного управления Школы экономики и менеджмента).

Семинар организован при содействии Кабинета русский мир.

Мероприятие будет проходить в аудитории 0.03 в здании Школы экономики и менеджмента, начало в 14.30.

Более подробную информацию смотрите на сайтах Института гуманитарных наук www.ilch.uminho.pt/pt и исследовательского центра политических наук www.cicp.eeg.uminho.pt.