Португалия: семья Роналду нашла лучшего футболиста мира

Вторник, 04 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: семья Роналду нашла лучшего футболиста мира

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заявила, что ее брат — лучший футболист мира.

Об этом она написала в Instagram.

«Лучший футболист на планете... Для тех, кто разбирается в футболе, конечно», — написала Авейру, приложив фотографию брата с «Золотым мячом» в руках.

Она не согласилась с решением журнала France Footbal отдать «Золотой мяч» за 2018 год полузащитнику Луке Модричу. Роналду в голосовании, проведенном французским изданием, занял второе место. Третьим стал француз Антуан Гризманн, выступающий за «Атлетико».

Роналду — пятикратный обладатель награды. Модрич выиграл ее впервые в карьере. Он стал первым за 11 лет футболистом, который прервал гегемонию португальца и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

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