Португалия: серфингистка Джоана Андраде мечтает побить рекорд

Джоана Андраде заявила во вторник, что мечтает побить мировой рекорд среди женщин, установленный Майей Габейрой в Прайя-ду-Норти, Назаре.

Андраде заявила агентству новостей Lusa, что одной из ее целей было побить рекорд Габейры в Назаре, а также превзойти рекорд бразильского серфера Родриго Кокса. Однако Андраде получила травму во время нынешнего сезона большой волны в Назаре, который заканчивается в конце марта, и ей придется подождать до следующего сезона, который пройдет с 1 октября по 31 марта 2020 года, пишет ТАСС.

Андраде, которая была номинирована на премию «Большая волна» в Португалии в 2015 году благодаря волне, пойманной ею в Прайя-ду-Норте, является главной героиней документального фильма «Большой против малого» финского режиссера Минны Дафтон, который был недавно представлен на резиденции посла Финляндии в Португалии Тарьи Лайтяйнен.

Дафтон сказала, что была очарована историей Андраде, потому что это - маленькая женщина, ростом всего полтора метра, которая бесстрашно путешествует по огромным волнам. Она добавила, что ее документальный фильм направлен на то, чтобы подчеркнуть роль женщин в развитии серфинга и вдохновить других женщин следовать своей мечте.