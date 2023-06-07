Португалия: сериал об Азорских островах покорил Netflix

Согласно списку Netflix Top 10, первый сезон «Rabo de Peixe» («Дары моря» в русском переводе) достиг первой позиции только в Португалии, но вошел в десятку самых популярных в 15 странах, такие как Хорватия, Греция, Ямайка, Польша, Кения и Уругвай.

Как поясняется на сайте Netflix, список обновляется по вторникам и состоит из 10 самых просматриваемых фильмов и сериалов на английском и других языках.

«Эти списки основаны на количестве часов, просмотренных в неделю: общее количество часов, в течение которых наши участники по всему миру смотрели каждый сериал с понедельника по воскресенье на предыдущей неделе», - говорится в сообщении Netflix.

«Rabo de Peixe» режиссеров Аугусто Фраги и Патрисии Секейры стал одним из 10 проектов-победителей конкурса, организованного платформой Netflix совместно с Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) для сценаристов, запущенным в 2020 году.

Произведенный Ukbar Filmes, «Rabo de Peixe» - это второй португальский сериал для Netflix, полностью снятый в Португалии, после «Glória» Тьяго Гедеша, спродюсированного SPi, премьера которого состоялась в ноябре прошлого года.

«Вдохновленный (очень отдаленно от реальной истории) реальным событием, «Rabo de Peixe» рассказывает вымышленную историю четырех друзей, которые видят, как их жизнь меняется с прибытием тонны кокаина на побережье маленькой азорской деревни Рабо-де-Пейше.

Сериал представляет собой триллер с элементами юмора и преподносит зрителям историю, основанную на надежде, мечтах, дружбе, любви и море, которое обещает покорить и восхитить португальскую публику», - говорится в заявлении Netflix.