Португалия: Serra da Estrela включена в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Serra da Estrela включена в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО

Новый статус парка будет способствовать развитию туризма.

Район Serra da Estrela в округе Гварда включен в сеть геопарков всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято накануне на заседании Совета, который проходил на острове Гили Траванган в Индонезии.

По словам местных властей, включение геопарка в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО станет драйвером развития округа и позволит сохранить богатое геологическое и культурно-историческое наследие территории. Также новый статус парка будет способствовать развитию туризма.

Главная цель Списка всемирного наследия — сделать известными и защитить объекты, которые являются уникальными в своем роде. Такой статус является дополнительной гарантией целостности уникальных объектов, повышает престиж территорий и позволяет получить дополнительное финансирование, в первую очередь из Фонда всемирного наследия. Обязательства по сохранению объектов берет на себя государство, на чьей территории находится объект.

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