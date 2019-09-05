Португалия: Serra da Estrela включена в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО

Район Serra da Estrela в округе Гварда включен в сеть геопарков всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято накануне на заседании Совета, который проходил на острове Гили Траванган в Индонезии.



По словам местных властей, включение геопарка в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО станет драйвером развития округа и позволит сохранить богатое геологическое и культурно-историческое наследие территории. Также новый статус парка будет способствовать развитию туризма.



Главная цель Списка всемирного наследия — сделать известными и защитить объекты, которые являются уникальными в своем роде. Такой статус является дополнительной гарантией целостности уникальных объектов, повышает престиж территорий и позволяет получить дополнительное финансирование, в первую очередь из Фонда всемирного наследия. Обязательства по сохранению объектов берет на себя государство, на чьей территории находится объект.