Португалия: Серра-де-Синтра и дворцы закрыты до 15 июля

Лесной периметр горного хребта Синтры и находящиеся там памятники будут закрыты, по крайней мере, до пятницы из-за высокого риска возгорания, заявил мэр Базилиу Орта.

Как пояснил Базилиу Орта, решение было принято утром 12 июля управлением муниципалитета и подразумевает запрет на передвижение людей и транспортных средств, парковку и стоянку транспорта в пределах периметра леса, за исключением транспортных средств для жителей и базирующихся там компаний экстренной помощи и гражданской защиты.

«Мы прекрасно осознаем этот момент безотлагательности, который мы переживаем. Синтра - муниципалитет с особенностями, потому что у нас есть обширные сельские угодья, леса и чрезвычайно концентрированная городская территория. Поэтому у нас есть дополнительные проблемы, которые мы должны решить», - подчеркнул мэр.

Базилио Орта также упомянул, что муниципалитет Синтры имеет в своем распоряжении воздушные средства для тушения пожаров и что контакты уже установлены «на случай, если потребуется больше».

Меры будут действовать до пятницы, но мэр Синтры допускает возможность их продления.