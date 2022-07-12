Португалия: Серра-де-Синтра и дворцы закрыты до 15 июля

Вторник, 12 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: Серра-де-Синтра и дворцы закрыты до 15 июля

Дворцы Пена, Мавров и Монсеррат, а также Кинта-да-Регалейра и Конвенту-душ-Капушуш не смогут принимать публику.

Лесной периметр горного хребта Синтры и находящиеся там памятники будут закрыты, по крайней мере, до пятницы из-за высокого риска возгорания, заявил мэр Базилиу Орта.

Как пояснил Базилиу Орта, решение было принято утром 12 июля управлением муниципалитета и подразумевает запрет на передвижение людей и транспортных средств, парковку и стоянку транспорта в пределах периметра леса, за исключением транспортных средств для жителей и базирующихся там компаний экстренной помощи и гражданской защиты.

«Мы прекрасно осознаем этот момент безотлагательности, который мы переживаем. Синтра - муниципалитет с особенностями, потому что у нас есть обширные сельские угодья, леса и чрезвычайно концентрированная городская территория. Поэтому у нас есть дополнительные проблемы, которые мы должны решить», - подчеркнул мэр.

Базилио Орта также упомянул, что муниципалитет Синтры имеет в своем распоряжении воздушные средства для тушения пожаров и что контакты уже установлены «на случай, если потребуется больше».

Меры будут действовать до пятницы, но мэр Синтры допускает возможность их продления.

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