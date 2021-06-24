Португалия: сертификат Covid-19 позволяет ездить по стране и посещать выставки

Правительство позволит использовать цифровой сертификат Covid для неограниченного доступа к определенным событиям: шоу, спортивным мероприятиям, свадьбам, крестинам.

Кроме того, документ будет также использоваться для свободного перемещения внутри страны, независимо от того, будут ли некоторые районы подвергаться более строгим ограничениям, заявила в четверг после заседания Совета министров президентский министр Мариана Виейра да Силва.

Сертификат Covid-19 будет использоваться уже «на этой неделе» для доступа к мероприятиям, на которых ранее было обязательно сдавать отрицательные тесты при входе - таких как, например, «свадьбы, крестины, мероприятия с более чем 500 гостей под крышей. или тысяча человек на открытом воздухе», - сообщила министр при президенте.

Кроме того, сертификат может использоваться «при наличии ограничений свободы передвижения» внутри страны.

Благодаря этому сертификат не будет служить только для облегчения распространения в Европейском Союзе, но также будет действовать для облегчения неограниченного доступа к определенным пространствам, а также для передвижения свободно на территории страны, независимо от мер, принятых для сдерживания пандемии.

Хотя этот документ полностью вступит в силу только 1 июля, его уже выпустили несколько стран, включая Португалию. В течение недели на территории страны было выдано 350 000 сертификатов, как сообщили Общие службы Министерства здравоохранения.

Документ удостоверяет статус иммунизации носителя на основании трех критериев: если он был вакцинирован против нового коронавируса, или у него развились антитела против Sars-CoV-2, потому что он был инфицирован (в течение периода от 11 до 180 дней после заражения), или если вы недавно показали отрицательный результат в тесте на Covid-19 (срок действия ПЦР-тестов составляет 72 часа, тогда как в экспресс-тестах срок действия сокращается до 48 часов).