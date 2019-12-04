Португалия: сестра Роналду отругала ван Дейка за шутку про Криштиану

Катя Авейру ответила голландцу за шутку в адрес ее брата, который отсутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019.

-Криштиану не было? А он был среди соперников? — пошутил ван Дейк.

-Видите ли, мой дорогой Вирджил, Роналду был трехкратным чемпионом в стране, где ты играл годами, и у тебя до сих пор нет титула. Он был даже лучшим игроком и лучшим бомбардиром в стране, где вы играете. Затем он отправился в другую страну и стал величайшим игроком в истории клуба. «Реал» вам что-нибудь говорит? Этот клуб с этим парнем даже победил вас в финале Лиги чемпионов. Этот приятель и его товарищи по команде раздавили ваш «апельсин» в финале (имеется ввиду победа сборной Португалии над Нидерландами в финале Лиги Наций), пишет news.sportbox.ru.

И, дорогой Вирджил, в один из наименее успешных периодов своей карьеры Криштиану Роналду выиграл даже больше титулов, чем есть у вас. Удивительно, не правда ли?

Криштиану, ты всегда будешь лучшим игроком в мире!!! — написала Авейру в Instagram.

Напомним, обладателем награды стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Ван Дейк оказался вторым в списке лучших футболистов. Роналду занял третье место.