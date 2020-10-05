Португалия: сфера электронной коммерции растет

Понедельник, 05 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: сфера электронной коммерции растет

Лидирующие позиции в стране занимают Worten и Aliexpress.

Worten, по данным netAudience, имеет самый обширный сайт электронной коммерции в Португалии.

В августе веб-сайт Worten достиг охвата около 1,3 миллиона человек.

На втором месте находится сайт Aliexpress с охватом почти 1,2 миллиона человек.

За ними следуют Booking, FNAC и Continente, которые в августе прошлого года также посетили более миллиона компьютерных посетителей.

По другому ключевому показателю - объему трафика - Aliexpress занимает первое место в Португалии. В августе на китайском веб-сайте было зарегистрировано 86,4 миллиона просмотров страниц. Ему уступают Booking (53,2 миллиона) и IKEA (52 миллиона).

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