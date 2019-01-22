Португалия: шампанское - в многоразовых стаканах

Согласно им, на новогодние праздники, с 29 декабря по 1 января, на Террейру-ду-Пасу (Праса ду Комерсиу) в Лиссабоне было использовано более 27 тысяч (27.155) многоразовых стаканов, из которых 16.660 многоразовых стаканчиков были собраны б/у, а 10.395 - не были возвращены.

Как сообщил официальный источник в муниципальной компании по управлению оборудованием и культурной анимации (EGEAC), за три вечера и три ночи на Praça do Comércio собрались около 240 тысяч человек.

Директор по коммуникациям SCC Нуну Пинту Магаляйш утверждает, что «использование многоразовых стаканов представляет собой действительно экологически чистую модель, поскольку после надлежащей мойки они могут использоваться повторно, и, кроме того, эта система побуждает потребителя вернуть свой стакан, получая соответствующий залог обратно».

Президент EGEAC Джоана Кардозу также отметила, что в этом году проносить стеклянные бутылки на Террейру-ду-Пасу было запрещено.