Португалия: шанс получить грант на космические исследования

Конкурсы направлены на привлечение докторантов с идеями и проектами, связанными с космической безопасностью и наблюдением за Землей. Прием заявок завершается 12 сентября.

Программа проводится при поддержке Фонда науки и технологий (FCT).

«Программа докторских стипендий Португальского космического агентства направлена ​​на усиление проектов исследований, разработок и повышения квалификации, имеющих отношение к устойчивому и долгосрочному развитию всей космической деятельности в Португалии, и, следовательно, также нацелена на промышленный и научный прогресс в Португалии», - говорится в заявлении Марта Гонсалвеш, менеджера проектов в области науки и образования в Portugal Space и ответственной за программу докторских стипендий.

Основное внимание уделяется студентам, которые хотят получить докторскую степень в области космической метеорологии, планетарной защиты или космического мусора, работающим над разработкой инструментов, сочетающих искусственный интеллект и машинное обучение.

«Угроза космического мусора или событий, связанных с космической погодой, становится все более очевидной, и ее последствия могут быть разрушительными, учитывая растущую зависимость человечества от космической деятельности и ресурсов. Это стратегические направления для португальского космического агентства, и нам нужен вклад каждого, как научных кругов, так и промышленности, чтобы у нас были проекты, которые позволят нам сохранить лидирующие позиции в технологических исследованиях и разработках в этом секторе», - говорит Инеш д'Авила. менеджер проектов космической безопасности.

Заинтересованные лица могут подать заявку по ссылке.