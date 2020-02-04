Португалия: шесть дней карнавала в Caldas da Rainha

Вторник, 04 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: шесть дней карнавала в Caldas da Rainha

В этом году власти города потратят на праздник 90 тысяч евро.

С первых дней февраля власти португальских городов начинают активно готовиться к началу карнавалов. Как правило, это несколько дней ярких парадов, шествий и концертов. Однако, в городе Caldas da Rainha в этом году праздник пройдет с особенных размахом. В городе будут проходить карнавалы 6 дней, с 20 февраля по 25 февраля включительно.

Власти муниципалитета решили потратить на мероприятие 90 тысяч евро. Ожидается, что в шествиях примут участие 1200 жителей, облаченных в костюмы, 4 музыкальные группы и 20 специально подготовленных повозок, которые, как обещают организаторы, будут не лишены политической сатиры и юмора.

Вечером в субботу начинается главное событие – великолепное красочное карнавальное шествие. Участники шествия проходят по улицам города и затем соберутся на центральной площади. Шествия также запланированы в воскресенье и во вторник.

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