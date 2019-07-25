Португалия: шесть учебных заведений принудительно закроют

Четверг, 25 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: шесть учебных заведений принудительно закроют

Учреждения не смогли пройти соответствующую аккредитацию.

Министерство науки, технологий и высшего образования объявило о том, что сразу несколько вузов и школ будут вычеркнуты из реестра образовательных заведений страны. Учреждения не смогли пройти соответствующую аккредитацию.

В черный список попал Институт делового общения (Instituto Superior de Comunicação Empresarial) в Лиссабоне, который закроется в сентябре. Кроме этого, будет закрыта Высшая школа образования имени Жана Пиаже в Аркосело
(Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo), Высшая школа образования имени Алмейды Гарретт (Escola Superior de Educação de Almeida Garret), консерватория в Гайе, институт Новых профессий (Instituto de Novas Profissões), Высшая школа технологий и искусств Лиссабона (Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa) и Высшая художественная школа Гимарайаш.

Сообщается, что институты и школы уже отправили ученикам и студентам уведомления о том, что заведения прекращают свою деятельность.

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