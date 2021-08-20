Португалия: шесть университетов - в числе 1000 лучших в мире

Согласно Шанхайскому рейтингу, в Португалии шесть университетов входят в 1000 лучших в мире. Лиссабонский университет находится между 201 и 300 местами. Это значительное снижение по сравнению с прошлым годом, когда вуз располагался между 151 и 200 местами.

На втором месте находится университет Порту, который остается в промежутке между 301 и 400 местами.

Замыкает тройку лидеров Университет Минью, расположившийся между 401 и 500 позициями, как и год назад.

Университет Коимбры стал четвертым из португальских вузов (501 - 600 позиции).

На пятом и шестом месте находятся Universidade Nova de Lisboa и Университет Авейру (оба между 601 и 700 местами).

Гарвардский университет (США) возглавляет рейтинг в течение 19 лет подряд, за ним идут университеты Стэнфорд и Кембридж. В десятку лучших входят Массачусетский технологический институт (MIT) (4), университеты Беркли (5), Принстона (6), Оксфорда (7), Колумбии (8), Калтех (9) и Чикаго (10).