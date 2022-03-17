Португалия - шестая страна ЕС с наименьшим количеством вакансий

Количество вакансий в Европейском Союзе (ЕС) увеличилось до 2,6% в конце прошлого года.

Согласно данным Евростата, Португалия входит в число стран, в которых в последнем квартале 2021 года было зафиксировано более низкое количество незанятых постов в общественном блоке.

В Португалии только 1% рабочих мест, составляющих национальную экономику, был вакантным в конце прошлого года.

Таким образом, это шестое государство-член, где этот показатель ниже. Значение уменьшилось по сравнению с предыдущим кварталом (1,2%), но увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (0,7%).

Ниже Португалии только Румыния и Словакия, обе с долей вакансий 0,9%, а также Болгария, Греция и Испания, в которых всего 0,7% вакантных мест.

С другой стороны, в Чехии, Бельгии, Нидерландах и Австрии уровень вакансий в последнем квартале 2021 года был выше 4%.