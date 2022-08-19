Португалия - шестая страна ЕС с самым старым автопарком

Пятница, 19 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия - шестая страна ЕС с самым старым автопарком

В 2020 году на дорогах Португалии было более 5,5 миллионов легковых автомобилей. Почти каждый четвертый был старше 20 лет.

Согласно данным, опубликованным Евростатом, в первый год пандемии Португалия была шестой страной в Европейском союзе (ЕС) с самым старым автопарком.

Напротив, Люксембург был государством-членом с самыми новыми автомобилями.

На конец 2020 года в Португалии в обращении находилось более 5,5 млн легковых автомобилей, из которых только 369 769 считались «новыми», то есть моложе двух лет, 722 158 - от двух до пяти лет, 890 773 - от пяти до десяти лет, 2 374 961 были в возрасте от 10 до 20 лет и 1 208 302 были старше 20 лет.

В конце концов, 21,7% автомобилей, обращавшихся в Португалии в том году, были старше 20 лет, что ставит Португалию на шестое место в ЕС с самым старым автопарком.

Если в дополнение к этому мы также рассмотрим автомобили в возрасте от 10 до 20 лет, можно увидеть, что более половины транспортных средств (64,4%), находящихся в обращении в Португалии, были старше 10 лет.

Среди государств ЕС Польша является страной с наибольшим количеством старых автомобилей, с более чем 10 миллионами автомобилей старше 20 лет, за ней следуют Испания, Германия, Франция и Румыния. В процентном отношении Польша продолжает занимать первое место, за ней следуют Эстония (33%) и Финляндия (28%).

С другой стороны, Люксембург является государством-членом с самой молодой долей автопарка: 22% легковых автомобилей зарегистрированы менее двух лет назад. Далее следуют Франция, Австрия, Ирландия, Бельгия и Швеция (все от 16% до 17%).

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