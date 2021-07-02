Португалия - шестая страна по количеству пляжей с Голубым флагом.

«Из стран, которые участвуют в программе Голубого флага, Португалия является шестой страной с наибольшим количеством пляжей с голубыми флагами. Это означает, что муниципалитеты очень заботятся об окружающей среде и проделали огромную работу вдоль побережья, а также внутри страны, на речных пляжах». - сказал сегодня помощник государственного секретаря по региональному развитию Карлуш Мигел на мероприятии по поднятию голубого флага в Мире.

«Страна приложила усилия, потому что она осознала, что в этом направлении обладают экологическим и экономическим богатством», - подчеркнул он.

Прайя-де-Мира была подтверждена в списке 2021 года в качестве рекордсмена для награды Голубой флаг, будучи единственной зоной для купания в мире, которая без перерыва получает Флаг, который ежегодно отмечает качество пляжей в рамках Программы.

«Прайя-де-Мира - единственный пляж, получивший эту награду 35 лет подряд, то есть с начала программы до сегодняшнего дня. Ни один другой пляж в Европе не достиг такого уровня», - сказал госсекретарь.

«Тот, кто говорит о Прайя-де-Мира, ассоциирует его с качественным пляжем с очень строгими критериями. Инклюзивный, доступный пляж золотого качества также проектирует нас с точки зрения национального и международного туризма, потому что с ним ассоциируется этот имидж бренда», - поддержал мэр Мира Рауль Алмейда.

Он добавил, что муниципалитет Мира инвестирует 90 000 евро в спасателей во время купального сезона, а также выделяет 30 000 евро на уборку и дезинфекцию пляжей Прайя-де-Мира и Посу-да-Крус.

Автостоянка в Посу-да-Крус уже завершила работы по переквалификации.

Мэр, который выступал во время той же сессии, чтобы поднять голубой флаг, добавил, что парковка в Лаго-ду-Мар, в Прайя-де-Мира «готова к использованию в купальный сезон».

На данный момент работы по ремонту парковки в Прайя-де-Мира приостановлены и возобновятся в сентябре.