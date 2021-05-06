Португалия: шествия в честь дня святого Антония отменены

Мэрия Лиссабона объявила, что массовый конкурс народных маршей, который проходит ежегодно в июне, в 2021 году не будет проводиться из-за пандемии Covid-19.

Осознавая экономическое, социальное и эмоциональное воздействие на общество, муниципалитет решил выделить каждому субъекту, организующему марши, сумму, соответствующую половине обычной субсидии (15 тысяч евро) для смягчения последствий экономического ущерба.

В прошлом году муниципалитет уже отменил популярные марши в Лиссабоне, которые проводятся с XVIII века, а также праздники в честь святого Антония.

Организаторы советуют участникам не падать духом, а накапливать идеи для шествий и праздников следующего года.