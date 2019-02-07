Португалия: школьник пришел на уроки с пистолетом

Четверг, 07 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: школьник пришел на уроки с пистолетом

Полицейские изъяли огнестрельное оружие, его марка не уточняется.

В городе Элваш округа Порталегре 10-летний школьник пришел на уроки, вооружившись пистолетом. Об этом сообщает радиостанция Rádio Elvas со ссылкой на полицию общественной безопасности округа (PSP de Elvas).

О вооруженном школьнике сообщили бдительные сотрудники образовательного учреждения, которые вызвали школьную охрану и полицию. Стражи порядка уже изъяли огнестрельное оружие, его марка не уточняется. Известно, что пистолет оказался незаряженным. В школе никто не пострадал. По одной из версий, ребенок принес оружие, чтобы подшутить над сверстниками.

Сейчас стражи порядка выясняют каким образом у ребенка оказался пистолет. Как ситуацию прокомментировали родители мальчика не сообщается.

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