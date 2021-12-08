Португалия: школьникам раздадут 600 000 компьютеров

Среда, 08 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: школьникам раздадут 600 000 компьютеров

После этого каждый ученик будет иметь персональный компьютер для учебы и развития.

«Сейчас мы находимся на этапе поставки и распределения оставшихся 600 тысяч гаджетов, чтобы охватить полное число школьников», - сказал заместитель государственного секретаря по вопросам образования Жоао Коста.

В прошлом учебном году Министерство образования распространило около 450 000 компьютеров и точек доступа в Интернет в соответствии с программой, которая началась с ориентации на нуждающихся учащихся (с социальной поддержкой школ).

Помимо распределения оборудования, программа также предусматривает создание новой инфраструктуры в школах, способной обеспечить более качественный доступ в Интернет, подготовку учителей или создание цифровых образовательных ресурсов.

Президент Национального совета по образованию Мария Эмилия Бредероде Сантуш напомнила об исследовании CNE, которое показало, что 90% учителей были заинтересованы в обучении в области информационных технологий .

Госсекретарь, однако, подчеркнула, что «не стоит обладать всей технологической компетенцией и способностью манипулировать технологиями», если не ведется работа по информационной и медиаграмотности.

«В этой лавине информации мы уже не просто потребители контента. С самого раннего возраста дети и молодые люди также являются производителями контента, и это поднимает множество вопросов, прежде всего этического характера», - подчеркнул правительственный чиновник.

Школам также необходимо работать над критическим мышлением учащихся. В то время как «учебник в формате книги - не единственный инструмент, существующий в классе», учащиеся должны быть готовы задавать вопросы и уметь различать предлагаемую им информацию.

«Молодые люди должны уметь оценивать источники, обнаруживать ложную информацию, отличать факты от мнений, уметь сопоставлять разные источники информации», - сказал Жоао Коста.

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