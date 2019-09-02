Португалия: школьникам выдали учебники с написанными ответами

Родители учеников школы в Марфе обратились в прессу с жалобами на учебное заведение, после того как их дети получили «испорченные» бесплатные учебники. Школьникам первого класса выдали учебные пособия, в которых предлагается выполнить различные упражнения. Однако, все пустые поля уже оказались заполнены другими учениками.

«Все учебники исписаны карандашами, причем очень острыми. Даже если стереть ответы из учебника все равно видны следы от карандаша. Это плохо повялияет на учебу моего сына», - рассказала журналистам Карина Франко. Женщина сообщила, что в конечном итоге она вынуждена купить для ребенка новые пособия.



Несмотря на то, что учебники бесплатны, ситуация возмутила родителей. Некоторые из них заявили, что отказываются покупать самостоятельно новые учебники, поскольку это обязанность школы. О том какое решение после жалоб родителей приняли в самом учебном заведении не сообщается.