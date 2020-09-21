Португалия: школьники Мадейры возвращаются за парты

Первые уроки прошли с 7 по 17 сентября и охватили 42 тысячи школьников.

Главная задача заключалась в том, чтобы попытаться предотвратить любую концентрацию учеников, что было непросто. Ведь в любом случае школа - это классы с немалым количеством детей.

Школьникам назначено несколько временных интервалов для входа в школу: в 8:00, 8:10 и 8:20, чтобы не создавать толкучки. С той же целью после уроков родителей просят не ждать детей у школьных ворот, а назначать другое место встречи.

В автономном регионе Мадейра в 2020/2021 учебном году участвуют 6200 учителей и около 4000 сотрудников, при этом весь преподавательский и непреподавательский персонал проходит тестирование на covid-19, и пока нет сообщений о каких-либо положительных случаях.