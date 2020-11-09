Португалия: школьные уроки теперь доступны в RTP Play и в приложении

С 9 ноября министерство образования представит в RTP Play и в приложении #EstudoEmCasa уроки для трех уровней среднего образования.

С понедельника по пятницу будут доступны 15 тематических учебных блоков, в общей сложности 75 в неделю, говорится в заявлении министерства.

Сетка вещания для 10, 11 и 12 классов построена так, чтобы «охватить значительное количество предметов и компонентов учебной программы», сообщает Минобразования.

Многие из педагогических блоков разрабатываются путем объединения дисциплин из разных областей, что позволит учащимся развивать обучение комплексным образом.

Этот учебный год представит блок педагогической поддержки «Руководство для автономной работы», так что студенты могут развить навыки в контексте саморегулирования и углубить свои знания самостоятельно.