Португалия: школы останутся закрыты для большинства учащихся

Понедельник, 13 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: школы останутся закрыты для большинства учащихся

Правительство не исключает, что ученики выпускных классов смогут вернуться к занятиям.

Премьер-министр страны Антонио Кошта объявил, что учащиеся с 1-го по 9-й классы продолжат дистанционное обучение. При этом, тестов и экзаменов у них не будет. Заявление было сделано после совещания с министром образования.

По словам Кошты, дистанционное обучение будет сопровождаться специальными телевизионными программами для школьников. Они будут транслироваться с 20-го апреля на канале RTP Memória.

По мнению Кошты, сказать определенно, когда ученики смогут вернуться к занятиям в школах, на данный момент невозможно. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Однако, премьер-министр не исключил, что ученики 11-го и 12-го класса смогут вернуться к обычным урокам в мае этого месяца. В этом случае будут приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, такие как социальная дистанция между учениками, обработка помещений, а также сокращение уроков по времени.

«В этом случае уроки будут проводится только по 22-м предметам, по которым предстоят экзамены на доступ к высшему образованию, все остальные предметы будут преподаваться дистанционно», - добавил Кошта.

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