Португалия: школы получат велосипеды, чтобы научить детей кататься

Вторник, 20 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: школы получат велосипеды, чтобы научить детей кататься

Первые велосипеды и шлемы из проекта «Школьный спорт на колесах» поступят в 256 государственных школ.

Более двухсот государственных школ готовятся получить первые велосипеды в рамках проекта «Школьный спорт на колесах», который «поэтапно» до 2024 года доставит эти транспортные средства и шлемы в школы со 2-м циклом основного образования. Цель: научить детей кататься.

Проект является частью Национальной стратегии активной велосипедной мобильности.

Финансируемый Планом восстановления и устойчивости (PRR), он представлен как инициатива Министерства образования и Португальского института спорта и молодежи, в которых говорится о «неотложной необходимости изменить поведение школьников для устойчивого и ответственного развития подвижности».

«Каждое учебное заведение получит два комплекта материалов для велосипедов», - говорится в сообщении правительства, в том числе десять велосипедов и десять шлемов.

«259 учебных заведений, которые получат эти комплекты в 2022 году, уже проинформированы о доставке велосипедного материала и конкретных процедурах», - говорится в том же сообщении.

Согласно Министерству образования, «были созданы всесторонние условия поддержки» для того, чтобы проект «был разработан в школах с квалифицированными учителями на основании регулярной и еженедельной работы с педагогической моделью национального масштаба».

Модель основана на трех столпах: умение ездить на велосипеде, дорожное образование и воспитание гражданского самосознания.

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