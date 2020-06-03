Португалия: школы Turismo de Portugal открывают бесплатные курсы

Среда, 03 Июнь 2020 Португалия

Португалия: школы Turismo de Portugal открывают бесплатные курсы

Подать заявку можно до 15 июля.

12 школ Turismo de Portugal объявляют наборы на курсы, заявку на них можно подать до 15 июля. Обучение в этом году будет проходить в режиме онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте Turismo de Portugal.

 

Школы предлагают кулинарные курсы, курсы по природному, приключенческому, культурно-историческому туризму, а также курсы гостиничного бизнеса и менеджмента. Заявку можно оставить на сайте Turismo de Portugal - escolas.turismodeportugal.pt.

Курсы бесплатны для местных и иностранных студентов. Учебные заведения предложат всем желающим «комплексную программу обучения, ориентированную на развитие талантов, коммуникационных навыков».

«Перед лицом вызовов последних нескольких месяцев школы Turismo de Portugal внесли значительные изменения в организацию и методику обучения. В этом году заведения будут проводить курсы дистанционно», - говорится в сообщении Turismo de Portugal.

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