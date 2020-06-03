Португалия: школы Turismo de Portugal открывают бесплатные курсы

12 школ Turismo de Portugal объявляют наборы на курсы, заявку на них можно подать до 15 июля. Обучение в этом году будет проходить в режиме онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте Turismo de Portugal.

Школы предлагают кулинарные курсы, курсы по природному, приключенческому, культурно-историческому туризму, а также курсы гостиничного бизнеса и менеджмента. Заявку можно оставить на сайте Turismo de Portugal - escolas.turismodeportugal.pt.

Курсы бесплатны для местных и иностранных студентов. Учебные заведения предложат всем желающим «комплексную программу обучения, ориентированную на развитие талантов, коммуникационных навыков».

«Перед лицом вызовов последних нескольких месяцев школы Turismo de Portugal внесли значительные изменения в организацию и методику обучения. В этом году заведения будут проводить курсы дистанционно», - говорится в сообщении Turismo de Portugal.