Португалия: шоколада не должно быть мало

Пять лет назад жители Португалии, как правило, покупали шоколадные конфеты лишь по праздникам. Например, на Фестивале в Обидуше. Однако стала заметна тенденция по увеличению потребления этого полезного, по мнению ученых, продукта. Конечно, в умеренных количествах.

Статистика потребления шоколада в Португалии:

2012 г. — 1,5 кг в среднем на человека;

2016 г. — 1,9 кг;

2017 г. — 2 кг.

2018 г. — 2,1 кг

2019 г. — 2,250 кг

По данным ACHOC (Ассоциации индустрий шоколада и кондитеров), Португалия значительно отстает от других стран Европы. Одна из проблем — высокая ставка НДС 23%, поэтому шоколадные конфеты считаются роскошью. Например, в Испании аналогичная ставка составляет лишь 10%, поэтому не удивительно, что испанцы съедают по 4 кг в год шоколадных изделий.

Ассоциация добивается снижения НДС, чтобы португальцы могли баловать себя сладостями не только на Рождество, пишет ТАСС.