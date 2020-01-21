Португалия: штормовой ветер повалил сотни деревьев

В результате разгула стихии в минувший понедельник сотрудники Национального управления по чрезвычайным ситуациям (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil) зафиксировали 162 инцидента. В 145 случаях шторм повалил деревья. Об этом сообщает агентство Lusa со ссылкой на главу управления Карлуша Перейро. Данных о пострадавших и о причиненном материальном ущербе нет.



Больше всех от стихии пострадали города Coimbra и Castelo Branco. В этих городах, а также в Guarda и Viseu будет сохраняться желтый уровень погодной опасности до полудня вторника. Накануне об опасности шквалистого ветра власти предупредили жителей 14 районов страны. Причиной стал штормовой ветер с северо-востока, который в некоторых, как правило гористых, областях достигал скорости в 110 километров в час.