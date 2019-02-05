Португалия: штормовой ветер срывал крыши и валил деревья

Обрушившийся на Португалию в минувшую пятницу мощный циклон «Елена», повлек за собой 1039 происшествий в разных частях страны.

Больше всех инцидентов зафиксировано в Коимбре, Лиссабоне, Визеу, Порту и Авейру. Большинство из них связано с падением деревьев и конструкций из-за шквалистого ветра. Данных о пострадавших нет.

Согласно информации Национального штаба гражданской обороны (Autoridade Nacional da Protecção Civil) на борьбу со стихией и ее последствиями выделены 919 различных транспортных средств.

Напомним, в ряде округов был объявлен «красный» уровень тревоги. Наивысший уровень опасности был введен в округах Виана-ду-Каштелу, Брага, Порту, Авейру, Коимбра, Лейрия, Лиссабон и Сетубал. Сообщается о серьезных разрушениях в округах Коимбра, Брага и Авейру.

В Коимбре ураганный ветер разрушил ряд конструкций, установленных на набережной, неподалеку от пляжа Прайя да Мира. В Порту было временно остановлено движение по трассе Dom Carlos в районе Фож. В городе Эшпозенди, расположенного в округе Брага, на автозаправочной станции Repsol сильный ветер сорвал крышу. К счастью, никто не пострадал, однако конструкция повредила два автомобиля и техническое оборудование бензоколонки.

В городе Эшпинью, в округе Авейру, ветер сорвал часть крыши в муниципальной школе Мануэля Гомеша де Алмейда. Учащиеся и сотрудники были эвакуированы. Также сообщается, что из-за сильного ветра лайнер компании TAP, направлявшийся в Лиссабон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Фару.