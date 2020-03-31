Португалия: штраф за попытку обмануть Segurança Social

Поводом послужили многочисленные сообщения со стороны граждан и предприятий о случаях мошенничества при предоставлении новой финансовой поддержки, созданной для родителей, которые остаются дома из-за закрытия школ. Напомним, что выплата соответствует 66% базовой заработной платы (33% выплачивает работодатель, а другие 33% - SS), с минимальным лимитом 635 евро и максимумальным 1.905 евро. Поддержка (в случае работников по найму) предоставляется автоматически после запроса работодателя, при условии, что у него нет других способов обеспечения деятельности, а именно посредством удаленной работы. То есть часть (33%), приходящаяся на SS, передается в виде денежных перечислений работодателю, который выплачивает полную сумму (66%) поддержки работнику.

Согласно действующему законодательству (Decreto-Lei n.º 10-A/2020), для выплаты поддержки предусмотрены несколько условий. Так, она может быть предоставлена только в случае, если родители (оба или только один из них) не работают удаленно (teletrabalho).

Также эта исключительная поддержка не может быть предоставлена обоим родителям одновременно, к примеру, если оба работают по найму или жена работает по recibos verde (с правом на получение чрезвычайной поддержки относительно семьи самозанятых), а муж - по найму, а также ее размер не увеличивается в зависимости от количества детей.

«ISS и ACT предупреждают, что в случае несоблюдения установленных требований будут применены правовые меры и наказания за ложные декларации, представляющие собой очень серьезное нарушение, штраф за которое может достигать 12.500 евро, а также могут быть применены уголовные санкции за налоговое мошенничество», говорится в совместном заявлении. Также, безусловно, нарушителей ждет «возврат незаконно полученных сумм».

Организации поясняют, что «для выявления мошеннических ситуаций будут применяться интеллектуальные процедуры действий путем обмена данными из системы социального страхования, а затем, когда это оправдано, будут проводиться проверки со стороны Департамента по надзору ISS и ACT»