Португалия: штраф за телефон за рулем увеличится вдвое

Пятница, 27 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: штраф за телефон за рулем увеличится вдвое

Мера была одобрена на заседании Совета министров.

Совет министров одобрил изменения в Правилах дорожного движения, предусматривающие штрафы за использование мобильных телефонов во время вождения.

Государственный секретарь по вопросам внутренней администрации Патрисия Гаспар пояснила, что штрафы «почти удвоятся».

Штрафы, предусмотренные за использование мобильного телефона во время вождения, были ужесточены, и те, которые «до сих пор были на уровне 120 евро, увеличены до 250 евро», а те, которые были на уровне «600 евро, выросли до 1250 евро».

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