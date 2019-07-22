Португалия: штрафы для водителей-болтунов увеличат

Разговаривать по мобильному телефону может стать опасным не только для жизни, но и для кошелька. В минувший четверг в правительстве Португалии заявили о решении увеличить штрафы за разговоры по мобильном телефону за рулем. Об этом сообщает новостное агентство Lusa.



Госсекретарь по гражданской защите Жозе Невеш заявил, что в ближайшее время будут приняты соответствующие поправки в закон, которые увеличат штрафы за разговоры во время управления автомобилем. При этом точная сумма штрафов пока не называется.



Напомним, Португалия — одна из лидеров в списке стран ЕС с самым большим числом ДТП с погибшими и пострадавшими. По данным Национальной администрации по безопасности дорожного движения (ANSR), количество смертельных аварий на дорогах увеличивается второй год подряд. В 2017 году число погибших на дорогах выросло до 510 человек, увеличившись на 65, по сравненеию с 2016 годом. В 2018 году это число стало еще больше, увеличившись до 513 в 2018 году.