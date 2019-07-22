Португалия: штрафы для водителей-болтунов увеличат

Понедельник, 22 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: штрафы для водителей-болтунов увеличат

Португалия - одна из лидеров среди стран ЕС по количеству ДТП с погибшими.

Разговаривать по мобильному телефону может стать опасным не только для жизни, но и для кошелька. В минувший четверг в правительстве Португалии заявили о решении увеличить штрафы за разговоры по мобильном телефону за рулем. Об этом сообщает новостное агентство Lusa.

Госсекретарь по гражданской защите Жозе Невеш заявил, что в ближайшее время будут приняты соответствующие поправки в закон, которые увеличат штрафы за разговоры во время управления автомобилем. При этом точная сумма штрафов пока не называется.

Напомним, Португалия — одна из лидеров в списке стран ЕС с самым большим числом ДТП с погибшими и пострадавшими. По данным Национальной администрации по безопасности дорожного движения (ANSR), количество смертельных аварий на дорогах увеличивается второй год подряд. В 2017 году число погибших на дорогах выросло до 510 человек, увеличившись на 65, по сравненеию с 2016 годом. В 2018 году это число стало еще больше, увеличившись до 513 в 2018 году.

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