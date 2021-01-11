Португалия: штрафы реорганизуются и растут

Правительство увеличит стоимость некоторых административных правонарушений, но есть скидки для тех, кто платит добровольно.

Новая нормативно-правовая база по экономическим правонарушениям реорганизует штрафы, разделив их на три группы - легкие, серьезные и очень серьезные, что на практике означает, что некоторые штрафы будут еще больше.

Например, минимальный штраф для тех, кто бросает окурки на пол, вырос от 50 до 150 евро.

Оставление или насилие над домашними животными повлечет минимальный штраф в четыре раза выше нынешнего: вместо 500 евро до двух тысяч евро.

Размер штрафа за игнорирование приоритетной помощи беременным женщинам, инвалидам, лицам с младенцами и пожилым людям с физическими или умственными ограничениями также утроится: те, кто не уступит место в очереди к лицам с приоритетом, заплатят минимальный штраф от 150 евро.

С другой стороны, правительство намерено предоставить 20% скидку нарушителям, которые добровольно оплачивают штрафы за экономические правонарушения. Добавьте 50% скидку на расходы, если вы платите ее в течение 20-дневного периода за подачу защиты.

Правонарушители, не совершавшие никаких правонарушений в течение предыдущих трех лет, могут в случае незначительных нарушений отделаться только предупреждением.

Среди мелких нарушений, например, курение в запрещенных местах, несоблюдение расписания работы магазина или неуважение приоритетного обслуживания. Легкие штрафы составляют от 150 до 12 тысяч евро.

Серьезные штрафы в размере от 650 до 24 000 евро включают, например, несоблюдение максимального содержания соли в хлебе и невыполнение проверок градирен для борьбы с легионеллой каждые три года.

К очень серьезным штрафам, которые могут доходить до 90 тысяч евро, относится, например, реклама табака или маркетинг запрещенных веществ в спортзалах.