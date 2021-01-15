Португалия: штрафы в условиях ЧП составляют от 200 до 20000 евро

Согласно декрету-закону, опубликованному сегодня в Diário da República, на период чрезвычайного положения, введенного с 00:00 15 января до конца месяца, штрафы за несоблюдение правительственных мер увеличиваются в два раза.

Несоблюдение мер, определенных в текущем чрезвычайном положении, из-за пандемии предусматривает штрафы в размере от 200 до 1000 евро для физических лиц и от 2000 до 20 000 евро для компаний.

В первую очередь будут штрафовать за неиспользование масок в магазинах, в общественных зданиях, образовательных учреждениях и транспорте.

Также обязательно физически находиться на расстоянии в местах, открытых для публики, и соблюдать графики, установленные для работы торговых заведений или предоставления услуг.

Нарушение правил продажи и потребления алкогольных напитков, проведения торжеств и других мероприятий, предполагающих скопление людей в количестве, превышающем установленное правительством, превышение пропускной способности наземного, речного и морского транспорта, также повлекут денежные санкции.

Отказ от проведения теста скрининга на инфекцию по SARS - CoV -2 перед въездом на португальскую территорию наказывается штрафом в размере от 300 до 800 евро.

Премьер-министр Антониу Кошта оправдал это ужесточение санкций необходимостью «сигнализировать всем, что индивидуальная ответственность должна сочетаться с коллективной солидарностью», а также тем, что «необходимо прилагать усилия, чтобы сдержать пандемию в самый опасный момент».