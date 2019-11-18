Португалия: шведскую активистку Грету Тунберг пригласили в Португалию

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: шведскую активистку Грету Тунберг пригласили в Португалию

Знаменитая школьница в ближайшее время выступит на саммите в Испании.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, ставшая известной на весь мир после эмоционального выступления на трибуне ООН, посетит Португалию. Об этом сообщает издание The Portugal news.

Напомним, Грета отправилась из Соединенных штатов в Мадрид на катамаране, где она планирует посетить климатический форум. Ранее министр экологических преобразований Испании Тереза Ридера предложила школьнице принять участие в мадридском саммите. Накануне стало известно, что представитель португальского парламента, глава комитета по окружающей среде и энергетики Жозе Кардозу также пригласил Грету посетить Португалию.

«Визит Тунберг в Португалию соответствуют желающий множества молодых людей в стране», - говорится в сообщении властей.

Напомним, ранее планировалось, что климатический саммит должен был состояться в Чили. Однако, президент страны в минувшую среду заявил об его отмене. После чего Испания заявила о готовности принять мероприятие у себя.

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