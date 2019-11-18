Португалия: шведскую активистку Грету Тунберг пригласили в Португалию

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, ставшая известной на весь мир после эмоционального выступления на трибуне ООН, посетит Португалию. Об этом сообщает издание The Portugal news.



Напомним, Грета отправилась из Соединенных штатов в Мадрид на катамаране, где она планирует посетить климатический форум. Ранее министр экологических преобразований Испании Тереза Ридера предложила школьнице принять участие в мадридском саммите. Накануне стало известно, что представитель португальского парламента, глава комитета по окружающей среде и энергетики Жозе Кардозу также пригласил Грету посетить Португалию.



«Визит Тунберг в Португалию соответствуют желающий множества молодых людей в стране», - говорится в сообщении властей.



Напомним, ранее планировалось, что климатический саммит должен был состояться в Чили. Однако, президент страны в минувшую среду заявил об его отмене. После чего Испания заявила о готовности принять мероприятие у себя.