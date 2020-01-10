Португалия: сиденья в метро будут обиты пробкой

Столичный метрополитен заменит тканевую отделку сидений в вагонах метро на пробковую. На эти цели руководство метрополитена потратит 1,825 млн евро. Об этом сообщает новостное агенство Lusa.



В заявлении представителей лиссабонского метрополитена говорится, что 13 516 мест в вагонах метро будут обиты пробкой, «экологически чистым материалом, более дешевым и простом в обслуживании». Нововведение связано с новой городской программой «Лиссабон 2020 - зеленая столица ЕС».



Ранее в тестовой режиме метрополитен уже заменил около 200 сидений в вагонах метро на пробковый материал. Эксперимент прошел успешно, как показала практика, сиденья до сих пор находятся в хорошем состоянии. По данным метрополитена, пробковый материал может прослужить до 15 лет.



Замена обивки сидений уже началась на этой неделе, полностью заменить привычные интерьеры планируют постепенно, в течение года.