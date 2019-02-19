Португалия: «Сила Изображения»

Вторник, 19 Февраль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: «Сила Изображения»

Выставка Велозу Салгаду в Лиссабоне.

Близкие отношения между Велозу Салгаду (Veloso Salgado) и художниками Адриеном Демоном (Adrien Demont) и Виржини Демон-Бретон (Virginie Demont-Breton) являются исключительной ситуацией артистического взаимопонимания и глубокой дружбы, что отражается на портретах португальского художника на выставке «Сила Изображения». Выставка проводится в Национальном Музее Современного Искусства – MNAC в Лиссабоне до 31 марта 2019 года.

В 1891 году был написан «Портрет Адриена Демона», который отличается силой изображения и который послужил источником вдохновения для названия этой выставки.

Портерты Велозу Салгаду, мощные по чувствительности и технике исполнения, выделяются своей яркой оригинальностью: их выразительность и тональность раскрывают психологическое понимание образов и дружбы, которая их соединяет.

Время проведения: до 31 марта

Место проведения: MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea, Lisboa

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