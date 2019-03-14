Португалия: Силва продлил контракт с «Манчестер Сити»

Четверг, 14 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Силва продлил контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заключил новый контракт с "Манчестер Сити" до лета 2025 года.

Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Силва перешел в "Манчестер Сити" летом 2017 года из "Монако". В нынешнем сезоне 24-летний португалец сыграл за "горожан" 40 матчей и забил девять мячей, пишет РИА Новости.

"Для меня честь продлить контракт с "Манчестер Сити". Этот клуб дает все, что нужно игроку для реализации его амбиций", - заявил футболист.

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