Португалия: Синеш может использовать возобновляемую энергию океана

Государственный секретарь по делам моря Жузе Мария Кошта заявил 11 октября, что Синеш может производить «около двух гигаватт (ГВт)» энергии океана.

Государственный секретарь выступил перед журналистами в кулуарах Feira do Mar, мероприятия, организованного Sines Tecnopolo и городским советом Синеша. Форум посвящен предпринимательству, туризму, портам и логистике, обучению и инновациям.

На вопрос о возможных инвестициях в области возобновляемых источников энергии океана на этой территории Жузе Мария Кошта пояснил, что это «проекты, связанные с прибрежными ветряными электростанциями».

Работа также включает адаптацию портовой инфраструктуры к новым задачам, а также обновление и квалификацию инфраструктуры электротранспорта.

Чиновник также упомянул, что в Синише «играет роль стратегическое видение всех участников и четкое соответствие национальным целям», что позволит «преобразовать Алентежу и создать больше рабочих мест, больше квалификации и качества жизни».

Правительство поставило перед собой цель достичь к 2030 году установленной мощности морской ветроэнергетики в размере 10 ГВт.