Португалия: Синеш может использовать возобновляемую энергию океана

Среда, 12 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Синеш может использовать возобновляемую энергию океана

Синеш может сыграть важную роль в энергетическом переходе, поскольку он способен производить до 2 ГВт возобновляемой энергии.

Государственный секретарь по делам моря Жузе Мария Кошта заявил 11 октября, что Синеш может производить «около двух гигаватт (ГВт)» энергии океана.

Государственный секретарь выступил перед журналистами в кулуарах Feira do Mar, мероприятия, организованного Sines Tecnopolo и городским советом Синеша. Форум посвящен предпринимательству, туризму, портам и логистике, обучению и инновациям.

На вопрос о возможных инвестициях в области возобновляемых источников энергии океана на этой территории Жузе Мария Кошта пояснил, что это «проекты, связанные с прибрежными ветряными электростанциями».

Работа также включает адаптацию портовой инфраструктуры к новым задачам, а также обновление и квалификацию инфраструктуры электротранспорта.

Чиновник также упомянул, что в Синише «играет роль стратегическое видение всех участников и четкое соответствие национальным целям», что позволит «преобразовать Алентежу и создать больше рабочих мест, больше квалификации и качества жизни».

Правительство поставило перед собой цель достичь к 2030 году установленной мощности морской ветроэнергетики в размере 10 ГВт.

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