Португалия: Синиша Михайлович возглавил Спортинг

49-летний серб подписал контракт до 2021-го года.

До этого Михайлович тренировал Торино, откуда его уволили в январе после вылета из Кубки Италии. Также он занимал должность главного тренера в Милане, Сампдории, сборной Сербии, Фиорентине, Катание и Болонье.

Спортинг по итогам прошедшего сезона занял третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, дошел до финала Кубка Португалии, а также выиграл Кубок португальской лиги.