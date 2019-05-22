Португалия: синоптики предупреждают о жарком и сухом лете

Среда, 22 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: синоптики предупреждают о жарком и сухом лете

Ожидается, что временами температура будет достигать либо превышать 43 градуса.

Американская медиа-компания AccuWeather, предоставляющая услуги по прогнозированию погоды по всему миру подготовила прогноз о грядущем лете в Португалии. По данным специалистов, температура этим летом будет стремиться к 43 градусам. Кроме того, летом будут сохраняться высокие риски лесных пожаров.

Жара на Пиренейском полуострове начнется в июне и сохранится в течение всего лета. Она будет более продолжительной, чем прошлым летом. Самыми жаркими европейскими регионами станет северная часть Португалии и Испании. Ожидается, что сильная жара будет держаться, по крайней мере несколько дней, температура будет достигать либо превышать 43 градуса.

Высокие температуры и засуха принесут с собой риск пожара. Особенно, по мнению метеорологов, риску подвергнутся северные регионы Португалии и Испании.

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