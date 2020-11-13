Португалия: Синтра освобождает торговлю, рестораны и отели от уплаты сборов

Об этом сообщил мэр Синтры Базилиу Орта. По его словам, это первая мера пакета, подготовленного муниципалитетом в ответ на кризис, вызванный пандемией.

«Мы работаем над комплексом мер поддержки, направленных на малый бизнес и рестораны, в дополнение к тем, которые уже были приняты два месяца назад. Таким образом, это второй этап чрезвычайной помощи для бизнеса», пояснил мэр.

Базилиу Орта подчеркнул, что новые правила, предписанные правительством для торговли и ресторанов, которые обязаны закрываться в 13:00 в выходные, будут «серьезной проблемой» для сектора, «который и так был очень слабым».

«Это кризис на вершине другого кризиса. Поэтому с декабря гостиничный бизнес, коммерческие заведения и рестораны перестанут платить все сборы мэрии Синтры. Эта мера подразумевает финансовые льготы в размере 600 тысяч евро», - говорит Базилиу Орта.

«Чрезвычайный фонд для бизнеса будет изучен в ноябре и декабре, а затем будет структурирован в соответствии с эффектом мер, принятых правительством. Мы хотим пойти дальше государственных мер, по крайней мере, в отношении компаний с оборотом до 270 тысяч евро и от 270 до 500 тысяч евро», пояснил Базилио Орта.