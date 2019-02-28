Португалия: Синтра вводит туристический налог

Четверг, 28 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: Синтра вводит туристический налог

Администрация Синтры приняла решение обложить туристов налогом — по одному евро на человека.

В муниципалитете не исключают, что сумма сбора может быть увеличена до 2 евро.

Начиная с 1 марта все, кто останавливается на ночь в отелях или хостелах города, будут обязаны оплатить сбор. Сумма будет взиматься с каждого гостя за проведенную ночь, максимум за три ночи.

Исключение составят те, кто путешествует с целью поправить здоровье, например, приехал на консультацию, обследование или лечение. Также нововведение не будет распространяться на тех гостей города, кто был заселен в гостиницу по решению городской администрации или социальной службы (Segurança Social). Кроме этого, от налога освобождаются дети до 13 лет.

По новым правилам, если турист по каким-то причинам снова заселился в отель, то он обязан заплатить сбор дважды. Например, если турист прожил в отеле пять дней, а затем решил снова вернуться на пять дней, он должен оплатить 6 евро.

При этом, в муниципалитете не исключили, что в будущем туристический налог будет увеличен до 2 евро.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья