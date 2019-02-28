Португалия: Синтра вводит туристический налог

В муниципалитете не исключают, что сумма сбора может быть увеличена до 2 евро.

Начиная с 1 марта все, кто останавливается на ночь в отелях или хостелах города, будут обязаны оплатить сбор. Сумма будет взиматься с каждого гостя за проведенную ночь, максимум за три ночи.

Исключение составят те, кто путешествует с целью поправить здоровье, например, приехал на консультацию, обследование или лечение. Также нововведение не будет распространяться на тех гостей города, кто был заселен в гостиницу по решению городской администрации или социальной службы (Segurança Social). Кроме этого, от налога освобождаются дети до 13 лет.

По новым правилам, если турист по каким-то причинам снова заселился в отель, то он обязан заплатить сбор дважды. Например, если турист прожил в отеле пять дней, а затем решил снова вернуться на пять дней, он должен оплатить 6 евро.

При этом, в муниципалитете не исключили, что в будущем туристический налог будет увеличен до 2 евро.