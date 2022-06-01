Португалия: система баллов все так же строга к водителям

Среда, 01 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: система баллов все так же строга к водителям

Более 2100 водителей остались без прав с момента запуска системы шесть лет назад.

На данный момент насчитывается более тысячи водителей с нулевым баллом в водительских правах.

Такие данные приводит Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR).

За шесть лет действия системы было отозвано 2108 водительских прав, 614 из которых в прошлом году, что на 41% больше, чем число зарегистрированных в предыдущие пять лет.

Служба безопасности дорожного движения также заявила, что 1063 водителя имеют нулевые баллы в своих водительских правах.

Система баллов состоит в вычитании баллов при совершении серьезных и очень серьезных нарушений и дорожных преступлений. Снятие всех 12 баллов приводит к аннулированию водительских прав.

После вычитания всех баллов водитель остается без водительского удостоверения только после того, как был инициирован автономный административный процесс и уведомление об аннулировании было выполнено, при условии, что оно не будет оспорено в суде.

Для ANSR «полезность системы начисления очков неоспорима как способ улучшения поведения за рулем».

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