Португалия: ситуация с преступностью

Выступая в парламентской комиссии по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям, Эдуарду Кабрита сообщил, что «уровень преступности снизился в 2018 году во всех регионах страны, а количество нападений на банкоматы - одно из преступлений, которое больше всего выросло в 2017 году - сократилось на 90%: с 300 до 40».

По словам министра, «преступность в целом в 2018 году снизилась на 3,4% по сравнению с предыдущим годом, а насильственная и серьезная преступность, которая больше всего влияет на общее восприятие безопасности, снизилась примерно на 10%».

Эдуарду Кабрита подчеркнул, что данное сокращение «стало инновационным фактом», происходящим «во всех областях национальной территории», особенно во всех регионах континентальной Португалии, а также на Мадейре и на Азорских островах.