Португалия: ситуация с заболеванием коронавирусом в Лиссабоне не улучшается

Уже на следующей неделе правительство будет принимать решение останутся ли в 19 районах Лиссабона усиленные карантинные меры. Судя по цифрам статистики, улучшения эпидемиологической ситуации в столице не наблюдается, несмотря на все предпринятые властями усилия.

По последним данным, за минувшие сутки было выявлено 374 новых случая заболевания, 300 из которых были зарегистрированы в Лиссабоне. Тенденция к увеличению числа заболеваний стала заметна и в северных регионах страны. За минувшую неделю там выявлено 223 новых случая.

В регионах Алентежу и Алгарве наоборот регистрируют снижение количества инфицированных – 58 и 75 новых случая соответственно. Среди муниципалитетов, вызывающих наибольшее беспокойство, лидируют Синтра, здесь по-прежнему выявляют наибольшее количество заболевших в стране.

По последним данным, чаще всего коронавирусом заболевают молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет.