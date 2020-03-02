Португалия: скидки до 40% на проезд по автомагистралям

Сразу на нескольких автомагистралях страны с начала июля будут действовать скидки для водителей транспортных средств 1-го и 2-го класса (кроме грузового и пассажирского транспорта). Нововведение было одобрено накануне Советом министров (Conselho de Ministros) в Bragança.



Размер скидки будет варьироваться от 20 до 40% и зависеть от того сколько дней в месяц водитель пользуется платной дорогой. До 7-го дня месяца будет взиматься обычная цена за проезд, начиная с 8-го и до 15-го дня будет действовать скидка в 20%, с 16-го дня и до конца месяца размер скидки увеличится до 40%.



Дисконты будут действовать на автомагистралях A22 (Algarve), A23 (Beira Interior), A24 (Interior Norte), A25 (Beiras Litoral и Alta), A28 (Norte Litoral), A4 (Subconcessão AE Transmontana и Túnel do Marão), A13 и A13-1 (Pinhal Interior).



Для того чтобы пользоваться системой скидок, в машине должна быть установлена электронная система оплаты Via Verde.