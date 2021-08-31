Португалия: скидки IVAucher будут возвращать на ваш банковский счет

Вторник, 31 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: скидки IVAucher будут возвращать на ваш банковский счет

Правительство готовит изменение в использовании скидок IVAucher.

Вместо того, чтобы применять скидку непосредственно к счету во время покупки, покупатель оплатит полную сумму, и на следующий день получит перевод на свой банковский счет на сумму скидки,.

Этот «кэшбек»-решение должно быть представлено в ближайшие дни руководством программы, которое намеревается улучшить условия IVAucher. Изменения появились после жалоб продавцов на затраты и бюрократию, присущие работе программы.

Предыдущая модель предполагала, что в магазинах есть платежный терминал Saltpay, который выиграл конкурс на внедрение программы, или совместимый с его системой.

Благодаря нововведению будет гарантирован больший охват продавцов, поскольку теперь программу сможет обслуживать любой платежный терминал.

Программа IVAucher была запущена правительством для стимулирования сфер бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии: например, ресторанов и отелей, культуры и других секторов.

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