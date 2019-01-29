Португалия: скидки от easyJet

Вторник, 29 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: скидки от easyJet

Бюджетная авиакомпания easyJet запустила второй сезон зимних скидок.

В Португалии доступны 66 направлений для путешествий в период с 14 февраля по 5 июня 2019 г., при этом стоимость билетов стартует с 12,18 евро.

В целом, до 31 января предлагаются 5 тысяч мест со скидкой до 25% при бронировании, говорится в заявлении авиаперевозчика.

 «В Европе у нас есть фантастические направления, и мы хотим вдохновить всех португальцев на незабываемые путешествия в этом году», - заявил Педру Соуза, директор по маркетингу easyJet в Португалии и Испании.

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