Португалия: скидки от easyJet

В Португалии доступны 66 направлений для путешествий в период с 14 февраля по 5 июня 2019 г., при этом стоимость билетов стартует с 12,18 евро.

В целом, до 31 января предлагаются 5 тысяч мест со скидкой до 25% при бронировании, говорится в заявлении авиаперевозчика.

«В Европе у нас есть фантастические направления, и мы хотим вдохновить всех португальцев на незабываемые путешествия в этом году», - заявил Педру Соуза, директор по маркетингу easyJet в Португалии и Испании.